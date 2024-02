Il primo preparatore atletico a segnare in campionato

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Domenica a Cenaia i padroni di casa giocano contro il Grosseto. Fra le due squadre ci sono 26 punti di distanza: il Grosseto è quinto in classifica a meno sette dalla Pianese prima, il Cenaia è ultimo a pari punti con la Mobilieri Ponscacco. Il Grosseto va in vantaggio con Riccobono e la gara sembra indirizzata verso i più quotati maremmani, ma dopo quattro minuti il Cenaia pareggia con un colpo di testa, forse viziato da una spinta. Nelle immagini prodotte dal service locale si sentono i tifosi ospiti che, riferiti a un calciatore avversario, dicono: «Ma il 31 non ha manco il nome». In effetti il numero 31 è l’unico della formazione di casa a non avere il nome sulla schiena, ma solo il numero. Poco dopo la mezz’ora deltempo, parziale di 1-1: su un corner dalla destra per il Cenaia il pallone attraversa tutta l’area e raggiunge un altro giocatore della ...