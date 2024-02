Il primo comprensorio sciistico d’Europa senza impianti di risalita

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) All’impatto, notevole, delle piste da sci e deglidisul territorio montano in termini di alterazione dell’habitat, disboscamento, incidenza sull’ambiente naturale, mutamenti morfologici delle pendenze e dell’idrografia, antropizzazione delle vette e crollo dell’economia tradizionale, negli ultimi anni il cambiamento climatico ha aggiunto l’ormai diffuso ricorso all’innevamento artificiale.questo aiuto avrebbero chiuso ancora piùrispetto ai tantissimi già monitorati: trecentoundici aree sciistiche dismesse solo in Italia, secondo uno studio del 2020. Un lascito di ex skilift, piloni arrugginiti, pendii brulli che gli alberi stanno lentamente riconquistando, disseminati tra Alpi e sugli Appennini, solo in minima parte recuperati o recuperabili per altri usi. Vittime, anche, del ...