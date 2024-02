Il presidente Enac Di Palma e la novità sui voli di continuità | «Aeroitalia via dalle Marche da marzo? Subito un altro operatore»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pierluigi Di, direttore dell?Ente nazionale per l?aviazione civile: il sogno deiditerritoriale si sta trasformando in un incubo per le. Tra un...

Pierluigi Di Palma, direttore dell’Ente nazionale per l’aviazione civile: il sogno dei voli di continuità territoriale si sta trasformando in un incubo per le Marche. Tra ...PESCARA – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina ha dato il via libera, con un simbolico colpo di pala, all’inizio dei lavori di allungamento della pista ...Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina, ha dato il via libera, con un simbolico colpo di pala, ...