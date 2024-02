Il preserbacino e il messaggio arcobaleno | cos' è successo durante la gag di Marco Mengoni

«Tutti i baci hanno gli stessi diritti». Così Marco Mengoni – non in un monologo, ma in un vero show – usa la kermesse per lanciare ...scherza Amadeus. Poi la scena si ripete con la Ventura, e alla fine Mengoni distribuisce il "preserbacino" a tutti fra il pubblico, per "baciarsi senza fare scandalo". Come avvenne tra Rosa Chemical e ...Durante una gag con Amadeus, Marco Mengoni ha distribuito un contraccettivo per i baci - il preserbacino - tornando sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical dello scorso anno. Ma il messaggio "arcobaleno" ...