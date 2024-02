Il premierato potrebbe cambiare ancora | la confusione della maggioranza sul ddl Casellati

Anche così riformulata, secondo l'ultima proposta approvata dai leader della maggioranza di governo, la riforma del Premierato non piace proprio ... (ilgiornaleditalia)

Gli emendamenti presentati dalla maggioranza non sciolgono i dubbi sulla nuova legge. La docente Bassu: il paradosso Il sostituto premier conterebbe più di quello eletto.L'ex presidente del Senato Pera, eletto in quota Fdi, parla di un pasticcio senza senso. Lo ascoltereteIl ddl Casellati sul premierato, presentato dal governo lunedì, potrebbe subire ulteriori modifiche. Queste riguardano uno dei punti più delicati: i poteri del presidente del Consiglio eletto in caso ...