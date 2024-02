Il popolo dei trattori incassa l’alleanza della Regione Lombardia e da Melegnano marcia su Sanremo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Milano. 7 febbraio 2024 – Non per cantare ma per spiegare la protesta degli agricoltori. Domani sera quattro giovani saranno sul palco dell’Ariston intanto oggi una delegazione lombarda è stata accolta al Pirellone. Si è trattato di un confronto di quasi tre ore in cui gli agricoltori hanno chiesto alla"di dar voce alle nostre richieste a Roma e Bruxelles". I rappresentanti dei due presidi die di Brescia degli agricoltori e allevatori lombardi sono stati ascoltati oggi in commissione regionale Agricoltura. La"Abbiamo accolto gli agricoltori che hanno manifestato l'interesse a collaborare conper trovare delle soluzioni concrete alle loro istanze. Noi siamo pienamente disponibili a fare squadra con gli agricoltori e con ...