Il plotone dei baby ultras | i fumogeni e poi gli scontri Scena da hooligans alla partita tra licei

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Firenze, 7 febbraio 2024 – Si sono affrontati a viso aperto, nel corridoio che divide le tribune dal campo. Unda: da una parte dei ragazzi che stavano pacificamente tifando per i compagni di classe in campo; dall’altra undi ’ultrà’ tutti vestiti di nero, bocca e collo tappati dai giubbotti e cappucci ben incalzati per celare le fattezze. Un vero e proprio blitz di una tifoseria organizzata. Peccato che domenica sera nel campetto sportivo di via Antonio del Pollaiolo, si stava giocando unafra istituti scolastici, il liceo classico Galileo da una parte, l’International School of Florence dall’altra. Sono bastati pochi secondi al gruppetto di ragazzi per scatenare il caos., lanci di oggetti e un parapiglia generale che ha coinvolto i tifosi che stavano ...