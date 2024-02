Il petrolio chiude in rialzo a New York a 73 | 86 dollari

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,97% a 75,09 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,97% a 75,09 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in rialzo a New York , dove le quotazioni salgono dello 0,75% a 73,86 dollari al barile. ()

Il petrolio chiude in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,75% a 73,86 dollari al barile.Mentre Trafigura si alleggerisce nel capitale del gruppo di raffinazione, soggetti fra cui il primo trader del petrolio al mondo hanno approcciato la famiglia milanese per l’acquisto di una partecipaz ...Chiusura debole a Piazza Affari e per le altre borse europee. Sul Ftse Mib spicca Mps dopo i risultati del 2023 e il ritorno al dividendo ...