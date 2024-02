Il pensionato che fa 55 km per un esame che non risulta prenotato | alla fine chiama i carabinieri

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Luciano Ambrogio Bargiggia, 73enne residente a Torradello di Battuda in provincia di Pavia, si è presentato nella casa di cura convenzionata di Salice Terme per un ecocardiografia color doppler. Ma quando è arrivato ha scoperto che l’che avevatramite il portale di Regione Lombardia nonva. A quel punto hato ied è riuscito ad effettuare l’. La storia la racconta oggi La Provincia Pavese: «Ho ricevuto sul telefonino il messaggio che confermava la prenotazione. Con tutta la strada che ho fatto (abita a 55 chilometri da Salice Terme) mi hanno detto che la mia visita nonva prenotata. Sarei dovuto tornare a casa senza fare l’: ho lavorato per anni contribuendo con le mie tasse al sostegno del ...

