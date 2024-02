Il partito di Zemmour e della nipote di Le Pen entra nei Conservatori europei | Pd e M5s attaccano Meloni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Reconquete!, ildi estrema destra francese fondato da Erice del quale Marion Marechal,di Marine Le Pen, è vicepresidente,a far parte dei, guidati da Giorgia. E dai partiti di centrosinistra esplodono le critiche.

Roma, 7 feb - Ci sarà anche Mirko Casadei sul palco di Sanremo, questa sera, per celebrare i 70 anni di “Romagna mia”, il brano immortale di Secondo Casadei, del 1954, che ha conquistato il cuore di t ...Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!Geolier ha fatto ieri il suo esordio sul palco dell'Ariston, in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, con la sua I p' me, tu p' te. Risultato Un vero e proprio successo di pubblic ...