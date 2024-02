Il Parlamento europeo utilizzerà TikTok per la campagna elettorale Nonostante il divieto di utilizzo per i funzionari

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ildurante la prossimala Commissione europea, il 23 febbraio scorso, avesse bandito il social network cinese da tutti i dispositivi elettronici usati dal personale per problemi relativi alla sicurezza dei dati personali. Come spiegato dall’ufficio stampa a Euractiv, “la direzione generale della Comunicazione prevede di istituire una presenza istituzionale sulla piattaforma senza utilizzare inizialmente i dispositivi e le reti del”. “Ciò consentirebbe di combattere la disinformazione e diffondere messaggi mantenendo sicuri i sistemi parlamentari”, specifica il servizio stampa. La Conferenza dei Presidenti (CoP), l’organo del ...

Non accenna a placarsi la Protesta degli agricoltori europei che sta bloccando metà del Vecchio continente. Al momento sono segnalati decine di ... (thesocialpost)

La creatività non conosce confini. Gianni Molaro è volato nei giorni scorsi a Bruxelles dove è stato l’ ospite d’onore al Parlamento Europeo in ... (velvetmag)

Roma, 7 feb. (askanews) – Il ritiro da parte della Commissione Europea della proposta di Regolamento sull’uso sostenibile degli agrofarmaci, insieme al rigetto della proposta da parte del Parlamento e ...Roma, 7 feb. (askanews) - "Quello dell'Intelligenza Artificiale è un argomento davvero affascinante sul quale in questo momento, in Parlamento, stiamo ascoltando le aziende e incontrando i principali ...Bruxelles – L’Eurocamera e il Consiglio dell’Ue hanno raggiunto l’accordo per aggiornare l’ormai obsoleta direttiva europea del 2014 sulla riduzione dei costi della banda larga. Con la nuove legge sul ...