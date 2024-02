Il parcheggio della stazione di Certosa a pagamento | la rabbia dei pendolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Giussago, (Pavia), 7 febbraio 2024 - Brutta sorpresa ieri per ilinea Milano - Pavia. Alladi, senza alcuna informazione preventiva da parte dell’amministrazione comunale di Giussago a cui appartiene il terreno antistante la ferrovia, sono comparsi dei parcometri. "Le esigenze di chi ogni giorno deve prendere il treno per andare a lavorare non vengono prese in considerazione - sottolinea una nota del comitatosbagliato, il gruppo che si è formato nel 2019 per protestare contro la riduzione dei posti auto disponibili, a seguitorimessa a nuovo dello stesso-. Oggi come allora le istituzioni non solo non aprono alcun confronto con i cittadini, che forse sarebbe chiedere troppo, ma neppure si premurano di ...