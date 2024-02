Il nuovo trend delle barche senza patente | la testimonianza di CompanyMarine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Malcontenta, 7 febbraio 2024 – Prosegue il buon momento della nautica da diporto, un settore in cui è sempre più forte la leadership dell’Italia. Secondo Confindustria Nautica, le aziende italiane detengono il 51% del mercato globale in termini di ordini e il nostro Paese è il primo esportatore mondiale, con una produzione cantieristica che ha

L’AI generativa è fonte di preoccupazione: l’87% degli intervistati nel mondo dichiara di essere preoccupato per almeno uno degli scenari di utilizzo.Malcontenta, 7 febbraio 2024 – Prosegue il buon momento della nautica da diporto, un settore in cui è sempre più forte la leadership dell’Italia.Panoramica Mercato di eToro (Gabriel Debach) riguardo: Apple Inc, Netflix Inc, Netflix Inc, Apple Inc DRC. Leggi la Panoramica di Mercato di eToro (Gabriel Debach) su Investing.com.