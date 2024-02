Il Mutismo Selettivo | una realtà frequente nei vari contesti di vita sociale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Che cos’è il? Ilè un disturbo acquisito della comunicazione interpersonale; si tratta di un disordine dell’ infanzia caratterizzato da una persistente incapacità del bambino a comunicare verbalmente in uno o piùdi, all’interno dei quali ci si aspetterebbe, ed è spesso richiesto, l’uso del linguaggio verbale. Ilè un disturbo d’ansia che deve soddisfare cinque criteri diagnostici: una costante incapacità a parlare in situazioni sociali specifiche, in cui ci si aspetta che si parli (per es. a scuola) nonostante il bambino sia in grado di parlare in altre situazioni; la condizione interferisce con i risultati scolastici o lavorativi o con la comunicazione ...