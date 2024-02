(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il ritmo frenetico e la scaletta stracolma di cantanti e ospitate, gag e sorprese forse non facilitano la scelta di undavvero indimenticabile di questadel Festival. Ma di certo ce n’è stato uno spettacolare ed è stato quando Fiorello ha ricoperto con un’esplosione di colori, musica, balli e fuochi d’artificio l’esterno del teatro Ariston. Sulle spalle si è caricato un mantello lunghissimo di seta nera sul quale giganteggiava questa scritta: “Ama pensati libero… è l’ultimo”. Metafora neanche troppo velatavoglia di godersi fino in fondo questo Sanremo di addio con l’amico Amadeus e soprattutto di riportarselo a casa sano e salvo, lontano dalle polemiche festivaliere. Tra l’altro, è doveroso notare che, anche se in disgrazia,...

Ultimo appuntamento prima della recensione: siamo volati a Londra per provare Final Fantasy 7 Rebirth, secondo episodio del remake del capolavoro di Square Enix.RIETI - La Corte dei Conti boccia il piano di riequilibrio di Fara Sabina. L’adunanza pubblica convocata per ieri, che ha messo di nuovo l’una di fronte all’altra ...Ghali ci racconta il suo debutto in gara a Sanremo e il brano ‘Casa Mia’, il messaggio giusto nel momento giusto. Si intitola Casa Mia il brano che segna il debutto di Ghali in gara al Festival di ...