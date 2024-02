Il miracolo Giordania in finale di Coppa d’Asia | la festa di un Paese in mezzo alla regione più tormentata del mondo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) I 25 anni dscomparsa di re Hussein di– morto il 7 febbraio 1999 – e il boom della nazionale incon la storica qualificazionedel torneo, in programma sabato a Doha: sono i due argomenti cult dell’informazione delarabo e sono, in qualche modo, connessi. Re Hussein, salito al trono diciottenne il 2 agosto 1953, modernizzò laintroducendo l’istruzione primaria obbligatoria, avviando una serie di misure per dare impulso all’economia e, soprattutto, ricoprendo un ruolo chiave dopo la guerra dei Sei giorni del 1967, fino ad arrivare, nel 1994,pace con Israele. Il figlio, Abdullah, avvistato in tribuna in Qatar questi giorni, ha proseguito l’opera del padre e oggi la ...