Il Milan secondo Zlatan Ibrahimovic | consigli a Pioli | settore giovanile e…

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il, il nuovo consulente della proprietà si muove: colloqui aello, vicinanza ae occhi sui giovani Campione, dirigente e uomo spettacolo, lo sappiamoè tutto e si è sempre voluto far conoscere (come se ce ne fosse bisogno) su diversi fronti. Da quando ha assunto le vesti di nuovo consulente del, sta aiutando i rossoneri a tornare a vincere. Il 42enne svedese è una presenza quasi fissa aello e vuole stare vicino alla sua squadra. Certo è presto per giungere a conclusioni affrettate e dire seè il prototipo del dirigente del futuro. Questo lo scopriremo solamente tra qualche anno. Quello che, però, è certo è che lo svedese ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-11 Egonu passa in mezzo al muro, salgono le percentuali di Paola. 17-10 Primo tempo di Fahr. 16-10 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-18 In rete la battuta di Folie. 24-18 Mani-out di Egonu. 24-17 Ace con l’ausilio del nastro per Wolosz, ... (oasport)

Fabio Capello , ex allenatore del Milan , parla della possibilità per la squadra di Stefano Pioli di arrivare al secondo posto in classifica (pianetamilan)

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, starebbe pensando di tornare nuovamente alla difesa a tre per il match contro il Milan a San Siro: "L' ultima ...Milan, il giornalista Giuseppe Pastore viaggia controcorrente e non ritiene Yacine Adli un centrocampista adatto alla serie A. Andiamo a leggere le sue parole.