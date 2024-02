Il miglior anno di Intesa Sanpaolo Utile record a 7 | 7 miliardi di euro Super dividendo e buyback in arrivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)archivia il 2023 con unnetto pari a 7,7di, in crescita del 76,4% rispetto al 2022, quando il consigliere delegato e Ceo Carlo Messina annunciava già "ilbilancio della storia del Gruppo". La pioggia di utili, trainata dagli interessi netti, anticipa di due anni gli obiettivi del Piano al 2025. La previsione è ora di traguardare gli 8dinel 2024 e nel 2025, adottando una "politica prudente con manovre volte a rafforzare la sostenibilità dei risultati", precisa Messina. Nel 2023 gli interessi netti si attestano a 14.646 milioni di, in aumento del 54,2% rispetto ai 9.500 milioni del 2022. Le commissioni nette sono pari a 8.558 milioni di, in ...