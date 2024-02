Il metaverso a Feexpo 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Siamo a ridosso di un futuro nel quale ilriformulerà il concetto stesso di realtà, partendo dal gioco e approdando nelle attività quotidiane di ognuno di noi. Ilè la nuova galassia da esplorare. A cominciare proprio da. L’universo digitale di The Nemesis Personalizzato con i contenuti fieristici, l’ambiente digitale deldi The Nemesis farà da “Virgilio” nel viaggio che porterà i visitatori a conoscere espositori, location, eventi e games. Così Michele Carucci, Responsabile della Comunicazione del Consorzio: “Siamo galvanizzati all’idea di dare a tutti i visitatori della Fiera la possibilità di fare questa fantastica esperienza. The Nemesis raccoglie ogni giorno successi straordinari e un lungo elenco di primati: i primi ad ospitare un ...