Il Metato cala il poker Torcigliano ancora in scia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’Arena, campione in carica, liquida 4-1 il Ctz Imballaggi Francè e mantiene la vetta. Di Bianco, Amdiaze e doppio Barbagallo a referto. Accorcia Nocchi. “Vittoria tranquilla” assicura Gianluca Franchi. Dietro resiste ilche batte 4-2 l’Mb Team. Monti, Scavo, Viviani e Giannini per il successo. Agli sconfitti non basta la doppietta di Barbagallo. “Partita dominata e giocata ad alti livelli” commenta Andrea Giannini del. “Ci abbiamo provato ma loro si sono dimostrati più forti” dice Giovanni Berlingeri dell’Mb Team. Il GO I Passi batte 2-1 il Tdl Soccer cui non basta l’acuto di Bitto. Borghini e Nannini risolvono la contesa. “Partita maschia giocata alla pari” è l’analisi di Francesco Artigiani del Tdl Soccer. Con Raffaelli e la doppietta di Vizzoni la Lube Cucine batte 3-0 il Nuovo Mondo Fitness. ...