Il metano che è in noi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Meteorismo e’ un eccesso di gas nell’intestino. Un disturbo funzionale sempre più diffuso. I gas intestinali sono prodotti da microrganismi alloggiati nel lungo tratto intestinale. Il gas intestinale e’ composto da idrogeno, anidride carbonica,, acido solfidrico, azoto, ossigeno. Nell’intestino sono presenti microrganismi che possono utilizzare ossigeno per vivere e moltiplicarsi, AEROBI, e altri che possono vivere solo in assenza di ossigeno, ANAEROBI. La presenza dell’ossigeno si riduce nell’intestino passando dallo stomaco, nel tratto del tenue, con una netta riduzione nel colon. Nel nostro colon, ultimo tratto dell’intestino, esistono le condizioni chimiche dell’atmosfera primitiva della Terra, dominata da idrogeno – anidride carbonica –– acido solfidrico con una marginale e minoritaria presenza di ossigeno. In noi vivono batteri ...