Il guado di Monterenzio ha le ore contate

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si riaccende la paura per ildi, parallelo alla sp7 Idice, e costruito da sette costruttori locali, durante l’alluvione di maggio, per dare una viabilità alternativa ai cittadini, dopo che la via Idice era stata interrotta dalle frane. Ora però, i cittadini fanno fronte comune contro l’ordine di demolizione di questa struttura, anche perché la Idice è stata riaperta al traffico solo a metà. Il primo tentativo di demolizione, con tanto di ruspe inviate sul posto, era avvenuto a gennaio, ma un sit in di più di 200 cittadini era riuscito a bloccare l’intervento. Ora la demolizione, a quanto dicono i residenti, sarebbe in programma per il 12 febbraio. In merito si è espresso il senatore FdI Marco Lisei: "Città Metropolitana e la Regione invece che scaricare il barile sul Comune, intimando la rimozione del, ...