Il grido delle studentesse dell’Università di Torino | «Molestie da professori e compagni | ma l’ateneo non fa nulla»

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) C’è chi racconta di un professore che «mi ha accarezzato la gamba per complimentarsi». Chi dice di essersi sentita a disagio per un dipendente della biblioteca che faceva «battute sul mio aspetto e ammiccava». Chi parla di un compagno di corso che «mi ha toccato più volte senza il mio permesso mentre studiavamo». E chi ricorda i commenti sessisti fatti da un ricercatore di filosofia. Tutte queste testimonianze, e molte altre, sono state affisse ieri sulle colonne del rettoratodi. Un gruppo die studenti delpiemontese si è dato appuntamento per denunciare i numerosi casi diche si sarebbero verificati in università. Tutti i messaggi affissi sui muri sono anonimi e si riferiscono a casi non sempre segnalati agli uffici competenti ...