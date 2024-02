Il governo chiude il rubinetto ai giornali | stop alla pubblicità legale Bocciati gli emendamenti di Lega | FdI e Forza Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) IlMeloni ha deciso che per la prima volta non rinnoverà l’obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare gli estratti dei bandi di gara sui quotidiani (due nazionali, uno locale). È la cosiddetta “” frutto di una normativa antiquata ma anche un sussidio al settore in anni di difficoltà: nel 2023 è valsa 45 milioni, cioè circa il 12% degli introiti pubblicitari dei quotidiani. Ogni anno questa forma di sussidio aiviene prorogata nel decreto Milleproroghe di fine anno ma per la prima volta ildi destra ha deciso di non farlo. Il motivo ufficiale è che il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto è contrario: la digitalizzazione delle procedure di gara, infatti, è stata inserita nel nuovo codice degli appalti e rappresenta una delle riforme ...