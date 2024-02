Il Garante della privacy | “I datori di lavoro non possono conservare i dati delle mail aziendali per più di 7 giorni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La raccolta dei meta, come giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’e-, va limitata a un massimo di 7che in caso di “comprovate esigenze”salire a 9. Idiche abbiano l’esigenza di trattarli per più tempo dovranno passare per un accordo sindacale o l’autorizzazione dell’ispettorato del, perché l’estensione del periodo di conservazione può comportare un “indiretto controllo a distanza” dell’attività del lavoratore. A dirlo è il, in un provvedimento del 21 dicembre ma reso pubblico nella newsletter di martedì. Il documento nasce a seguito di accertamenti ...