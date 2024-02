Il fumo in Italia | evoluzione del fenomeno negli ultimi 20 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Nel 2023 sono ricorsi i vent’dall’entrata in vigore della legge Sirchia, provvedimento che ha vietato di fumare nei luoghi pubblici al chiuso. Un cambiamento epocale per la societàna, volto a tutelare i non fumatori e a disincentivare i fumatori. In occasione di questa ricorrenza, Philip Morrisha presentato Sfumature, una campagna di informazione volta a promuovere un dibattito partecipato e costruttivo su come provare a risolvere il problema delin. Secondo i dati delle autorità, sebbene dal 2003 a oggi i fumatori insiano passati dal 26,2% al 20,5% della popolazione, il numero assoluto di fumatori è rimasto sostanzialmente stabile. Abbiamo quindi indagato il grado di informazione deglini su questo tema: qual è la ...