Il Fenomeno in Ascesa degli Influencer Virtuali | Un Nuovo Paradigma nel Marketing

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il mondosta attraversando una fase di crescita esplosiva, alimentata dall’avanzamento tecnologico e dall’adozione diffusa dell’Intelligenza Artificiale generativa. In particolare, l’Italia non è immune a questa tendenza, con oltre 3 milioni di italiani, soprattutto appartenenti alle generazioni Z e Millennials, che seguono regolarmente almeno unvirtuale. Questo cambiamento sta rivoluzionando il ...

I paesi del Sud globale reclamano il loro posto nella politica internazionale, per metter fine all’attuale situazione di disordine mondiale e riportare la ragionevolezza nelle dispute internazionali ...Consorzio del Barolo e Barbaresco, Piemonte, Vini Italiani, Arte del Vino, Tradizione Enologica, Terroir Prestigioso, Marketing Territoriale" ...Due giovani sono stati recentemente denunciati per aver imitato le gesta di 'Fleximan', un personaggio ormai noto per aver danneggiato un photored per strada a Ruffano, in provincia di Lecce. Le indag ...