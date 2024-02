Il fattore democratico e l’errore fondamentale degli Accordi di Oslo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La vita di Natan Sharansky si confonde con la storia del popolo ebraico. Per decenni fu la voce“ebrei del silenzio”, come li chiamò Elie Wiesel dopo un viaggio in Urss, ovverosia i tre milioni di cittadini sovietici che portavano sulla carta d’identità la menzione “nazionalità ebraica” e che per questo venivano discriminati e oppressi. Il carcere Dopo la vittoria di Israele nella Guerra dei Sei Giorni, quando la repressione antiebraica si fece più forte, Sharansky ritornò all’ebraismo, alla fede dei suoi padri, e in breve tempo divenne il rappresentante più carismatico dei mesoravei aliyah, ossia di quegli ebrei ai quali era rifiutato il “diritto al ritorno”, meglio noti come refusniks, i “rifiutati”. Il KGB lo arrestò nel 1975. Al giudice disse “il mondo non ha ancora accettato il fatto che il popolo ebraico non scomparirà dalla faccia della terra”. ...