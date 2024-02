Il coraggio di superare i confini | da Bergamo Brescia 2023 a Gorizia Nova Gorica 2025

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024). “La frontiera richiedee siamo sicuri che voi ragazzi dimostrerete di averne”. Così Maria Elena Depetroni, delegata dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia al Ministero dell’Istruzione e del Merito, apre l’incontro del 6 febbraio a Palazzo Frizzoni, seguita dalla lettura di alcuni brani d’autore a cura degli studenti del Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni e dall’esibizione dell’orchestra sinfonica del Liceo musicale Paolina Secco Suardo diretta dal professore Giacomo D’Amelio. “Ci vuolead organizzare un incontro come questo in un tempo in cui isono tornati ad esistere. Ma confine non indica solamente frattura, denota vicinanza: serve che due territori siano vicini”, incalza Daniele Rocchetti, presidente AcliAps. ...