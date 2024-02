Il copri-orecchie dei predoni di case Smascherati dal Dna e condannati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sei anni e mezzo di reclusione per i due georgiani specializzati nei furti in abitazione e individuati dopo un ennesimo colpo a Monza, dove erano incappati nel padrone di casa ed erano fuggiti dimenticandosi une un cappellino da cui è stato rilevato il dna. La condanna della gup del Tribunale di Monza Elena Sechi è arrivata nel processo con il rito abbreviato per un 37enne e un 38enne senza fissa dimora ritenuti responsabili di almeno 20 colpi tra Lombardia e Veneto con un bottino da oltre 100mila euro fra gioielli e contanti. I due georgiani erano stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza lo scorso aprile e sono ancorain carcere. Le indagini avevano avuto inizio da una rapina commessa a Monza il 9 marzo 2022 dove due persone, entrate di sera in un appartamento di via Reina, al quartiere ...