Il Comune di Bergamo aderisce e promuove la Green Food Week 24

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024). Al via la24. Ildiha deciso di aderire anche quest’anno allaper sedersi, idealmente, a questa grande tavolata dove i commensali di mense scolastiche, universitarie e aziendali, associazioni e medici pediatri, si uniscono per fare qualcosa per proteggere l’ambiente. Una scelta che vuole contribuire significativamente a ridurre l’impatto dell’alimentazione sul clima perché, come tutti gli studi scientifici confermano, il sistema alimentare genera più di un quarto di tutte le emissioni di gas serra del pianeta. Laè l’occasione per ritornare alla dieta Mediterranea dove i legumi sono i protagonisti del pasto, il cibo è stagionale e ...