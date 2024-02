Il commento Esami superati Ora può arrivare fino in fondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) In meno di 40 giorni il clima attorno alla Pallacanestro 2.015 è completamente cambiato. La squadra che giocò (soffrendo) il 30 dicembre contro Piacenza veniva ancora vista dai tifosi con qualche remora, causata soprattutto dall’ingombrante paragone con la scorsa stagione. Paradossalmente, poi è arrivata addirittura la sconfitta a Cividale. E da allora solo vittorie, con entusiasmo crescente. In un gennaio caldo, si sono ricreate quasi magicamente le condizioni che esaltarono l’Unieuro 2022/23: da una condizione di fragilità è nato il senso di sfida che l’ha portata a sculacciare Udine e Trieste. Contemporaneamente, si è data e ha dato risposte: ora sa di poter battere le grandi anche in trasferta, e di avere un Palafiera fortino. I segnali del clima cambiato sono evidenti: il coro della Curva Nord per Antimo Martino ha aggiunto il verbo "vogliamo", a sottolineare che il ...