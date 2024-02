Il cinema-salotto in un hotel nel cuore di Milano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ilè un’esperienza sociale. Dimmi quale frequenti, e ti dirò chi sei.in particolare è una città che non si caratterizza tanto per quartieri, come Roma, ma per zone, e i multisala sono sempre meno. Diminuiti vertiginosamente negli ultimi dieci anni, la popolazione si affolla, si pigia all’interno dei pochi rimasti. In occasione di alcune proiezioni, in particolare le ultime, da “C’è ancora domani” a “Povere creature” la coda si snodava fin sulla strada. Ecco perché fioccano iniziative alternative, per così dire: da Il Cinemino, in via Seneca, che prevede un’unica sala, alla quale si accede attraverso una tessera annuale. Altrimenti, si resta al piano di sopra, al bar, dove affissi alle pareti sono i manifesti e le locandine di vecchi successi. Il Beltrade, in zona NoLo, è ricavato all’interno di un’area parrocchiale. La Fondazione Prada, ...