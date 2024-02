Il Ciclone Pulcinella porterà forte maltempo da Nord a Sud per tutto il Carnevale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) ROMA – E’ confermato: dopo 20 giornate dominate dall’alta pressione subtropicale, arriva ilconperil. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito Internet www.iLMeteo.it, ricorda con dovizia di particolari, tipica di un pignolo bibliotecario, che le ultime piogge significative in Italia sono state registrate tra il 17 ed il 20 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Piena estate fino a ottobre con l’AntiApollo Dopo l’alta pressione, pioggia e addirittura la neve per Capodannoconal Centro-Sud; il freddo dilaga con gelate al3 perturbazioni in 7 giorni, ...