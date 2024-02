Il centro islamico aprirà il 2 marzo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La nuova sede delculturaleAl Huda, ricavata dalla ristrutturazione dello stabile della Latteria Madonna dell’Olmo di strada per Barco, è quasi pronta. Il taglio del nastro nel primo pomeriggio di sabato 2. Dovrebbe essere la volta buona: il 16 dicembre l’inaugurazione, annunciata con tanto di inviti, dovette essere sospesa, manca l’attestazione di agibilità. Il cantiere non era nemmeno concluso. Ora è quasi finita la recinzione. Il, circa 7.000 metri quadrati, sarà riferimento per i musulmani delle due sponde dell’Enza; è costato 260mila euro, raccolti con una colletta tra i fedeli.

Due Pagine del Corano , scritte in arabo con traduzione in italiano, bruciate in segno di sfregio, sono state recapitate al centro culturale islamico ... (ilfattoquotidiano)

A Firenze , il centro islamico sarà a quanto pare ampliato in via temporanea con l'installazione di una tensostruttura. Un ampliamento che potrebbe ... (ilgiornale)

Io sono fiducioso che ci sarà un giorno dove riusciremo a vivere tutti in pace assieme". Lo ha affermato il presidente della comunità islamica e del centro culturale islamico di Trieste, Akram Omar, a ...“Un’agenda della solidarietà. Per amore del dialogo”. Questo il senso di fondo dell’iniziativa, ripreso da un testo di Mario de Donatis ...La giunta di Jesi avvia il percorso per la costruzione di un nuovo centro islamico, tre volte più grande dell'attuale. Serve il via libera del Consiglio comunale per il permesso di costruire. Il centr ...