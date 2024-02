Il caso Nonostante il divieto d’ingresso al pubblico Cancello “spalancato“ Adesso al palazzetto si può parcheggiare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Prima chiuso per ordine di palazzo civico, poi socchiuso, quindi aperto quel tanto da consentire il passaggio deldi una persona alla volta, infinecon tanto di automobili parcheggiate dentro. E’ la anomala escalation di una situazione surreale di una struttura fuori norma. E al centro c’è sempre lui, ildello sport di Avenza, croce (tanta) e delizia (poca) di tutta la città: amministratori, sportivi e. L’ultima in ordine di tempo è accaduta domenica pomeriggio (gara di basket tra Cmc e Monsummano) con ilche per la prima volta da quando è stato installato (nelle intenzioni doveva servire per consentire il deflusso delindi necessità) è stato aperto per consentire il parcheggio. E già qui c’è la prima ...