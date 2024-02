Il capitano Ultimo ha incontrato gli studenti del ‘Falco’ di Scafati

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“La mafia è una creazione umana e come tale può essere combattuta, con i mezzi adeguati e le risorse giuste. Con l’impegno di tutti per la legalità, prima o poi sarà sconfitta”. Sono le parole di Sergio Di Caprio, alias “Il”. Il colonnello dei Carabinieri – che nel 1993 ha guidato lo storico arresto del boss dei boss della mafia, “la belva” Totò Riina, e che da allora vive sotto scorta – è stato ospite della comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo statale “Samuele Falco” di. Condannato a 26 ergastoli per innumerevoli omicidi, Riina è stato il mandante della strage del 23 maggio 1992, in cui Giovanni Falcone fu straziato da centinaia di chili di tritolo, insieme alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Nemmeno 2 mesi ...

