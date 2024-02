Il cane morse la manager di Briatore | 50 giorni bloccata in Kenya | Rita Duzioni è rientrata in Italia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il suo volo è atterrato all’aeroporto di Malpensa alle 19 di mercoledì 7 febbraio: la fine di un mezzo incubo per, avvocatessa bergamasca che da 50erainsenza la possibilità di fare rientro nel proprio Paese. Alla legale di Verdello era stato infatti sequestrato il passaporto dopo che il suoaveva morso ladel resort di Flavio: da lì la causa civile intentata dalla vittima e una cauzione da 9.000 euro versata per tornare in libertà (pari a un milione e mezzo di scellini nella valuta locale). Nella serata di martedì il pagamento dell’ultima parte, mercoledì mattina subito in aeroporto con destinazione l’: la causa civile inrimane comunque aperta, ma ...