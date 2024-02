Il cancro non ferma re Carlo | al lavoro via telefono Harry ‘toccata e fuga’ | già in volo per gli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Londra, 7 febbraio 2024 – ReIII è arrivato ieri sera a Sandringham House, una residenza che per i reali britannici porta alla luce bellissimi ricordi, in quanto è la casa riservata solitamente alle vacanze di Natale. Questa volta, però, il sovrano e la consorte Camilla ci sono tornati con cuore ben più pesante: è qui chesi sottoporrà alle cure per il tumore che gli è stato diagnosticato dopo l’operazione alla prostata di fine gennaio. Immagini alle quali i sudditi non sono abituati: Elisabetta II avrebbe passato gli ultimi anni della sua vita combattendo contro una malattia senza che nessuno all’infuori del palazzo ne sapesse nulla, e la morte è stata un fulmine a ciel sereno, nonostante i 96 anni di età. Ma ilnon fermerà il re, che ha già annunciato che continuerà a sentire settimanalmente il primo ministro Rishi ...