Il caldo permane | ma da venerdì sulla Bergamasca torna la pioggia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Alta pressione in graduale indebolimento sull’Europa centro-meridionale per l’avvicinarsi di umide correnti atlantiche, che precedono l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica in arrivo trae sabatonostra regione. Le temperature si manterranno su valori ben al di sopra delle medie del periodo. Le previsioni a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 7 febbraio 2024 Tempo Previsto: In pianura e sull’area pedemontana cielo irregolarmente nuvoloso con qualche schiarita tra pomeriggio e sera. Altrove cielo poco nuvoloso. Temperature: Minime in aumento (4/8°C), massime in lieve aumento (12/15°C). Venti: In pianura venti deboli da ovest, in quota venti deboli occidentali. Giovedì 8 febbraio 2024 Tempo Previsto: In mattinata cielo poco nuvoloso ma con presenza di locali nebbie o nubi basse in pianura. Dal pomeriggio ...