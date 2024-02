Il brasiliano e la firma sul gioco viola come un grande regista Zitti tutti | dirige Arthur Il Visconti di Firenze

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) E’ una legge che nel mondo dello spettacolo conoscono da sempre. Prendi un copione e un gruppo di attori, dalli in mano a unscarsino e poi affidali a undel mestiereo Sergio Leone. Sembrerà di vedere due film diversi. Lo stesso vale nella musica. Prendi un’orchestra, fallare a un raccomandato politico e poi a undel podio tipo Abbado o Muti: sembrerà di ascoltare due sinfonie diverse. Magari è solo una suggestione, ma a me pare che la Fiorentina afona di questo periodo stia a lì a suggerirciquesta legge valga anche nel Calcio. O quantomeno valga nel calcio che ha in testa mister Italiano. Se nella Fiorentina non funziona il "", se l’uomo con la bacchetta in campo sbaglia la partita, la squadra ...