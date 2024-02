Il bonifico istantaneo sarà obbligatorio in tutta Europa

Gli eurodeputati hanno adottato in via definitiva nuove regole per garantire che i pagamenti arrivino immediatamente nei conti bancari dei clienti e delle imprese in tutta la Ue. Il nuovo regolamento.Gli eurodeputati hanno adottato in via definitiva nuove regole per garantire che i pagamenti arrivino immediatamente nei conti bancari dei clienti e delle imprese in tutta la Ue. Il nuovo regolamento.Il nuovo regolamento Ue mira a garantire che i clienti e le imprese, in particolare le Pmi, non debbano attendere per lungo tempo il denaro proveniente dai bonifici bancari e a migliorare la sicurezza ...