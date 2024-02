Il boato e le fiamme A Ferrara distrutto un camper targato La Spezia | due morti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Uncarbonizzato fermo in un angolo di un piazzale. E la targa porta alla. Nello scheletro annerito, due corpi carbonizzati e ancora non identificati. Sono da chiarire i contorni dell’inferno di, plastica e lamiera scoppiato ieri pomeriggio alla prima periferia di. Secondo i primi accertamenti, il mezzo sarebbeSP, sigla seguita da una stringa di numeri. Insomma, una vecchia targa, riconducibile alla provincia della, con il sospetto che quei due corpi siano proprio di due spezzini. Gli inquirenti, già ieri sera, avevano identificato il proprietario delil cui cellulare però è risultato sempre spento. Un giallo, sul quale si è lavorato per tutta la notte. Il fuoco ha divorato ...

Un camper è andato a fuoco, poco prima delle 18.30 di oggi. I vigili del fuoco di Ferrara sono arrivati sul luogo ma non hanno potuto che constatare la completa distruzione del mezzo. All’interno sono ...LECCE - Un cortocircuito, poi l’incendio e tanta paura. Ma, fortunatamente, senza nessun danno a persone. L’episodio si è verificato attorno alle 18 in via Generale Cantore a Nardò, nei pressi della c ...Principio d’incendio nel tardo pomeriggio in via Generale Cantore a Nardò negli spazi espositivi del “Post Experience Store”. La zona messa in sicurezza dall’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto ...