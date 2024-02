Iervolino presenta “Bunny-Man” | una produzione TaTaTu con Mike Tyson

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 feb. (askanews) – Un multimilionario che si muove nell’anonimato indossando una maschera da coniglio, un supereroe spinto dal desiderio di vendicare sua sorella, morta suicida dopo una violenza le cui immagini sono finite in Rete: è “– Man”, il protagonista del nuovo film prodotto dadi Andrea. Realizzato al 95% in virtual production, la maggior parte del film verrà girato presso la sede dislocata dei Tuscany Film Studios, a Torino., star internazionale del pugilato è arrivato in Italia per girare alcune scene del film, all’interno del quale interpreterà se stesso. “Siamo entusiasti di portare avanti questo nuovo progetto così innovativo: utilizzando al 95% un virtual production set, stiamo ridefinendo i limiti della creatività cinematografica con ...