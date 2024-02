Ieri in Campania | ‘senza le cure di Iannace si muore’ | vola la raccolta firme a sostegno del chirurgo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, martedì 6 febbraio 2024. Avellino – Partita lunedì mattina del 6 febbraio, in poco più che 24 ore, nelle prime ore del pomeriggio di martedì 7 febbraio ladeloncologo Carloha già conquistato oltre 4000 adesioni. (LEGGI QUI) Benevento – A seguito della frana che ha investito un tratto della Strada provinciale 52 collegante San Bartolomeo in Galdo a Castelvetere in Valfortore, la frazione ha stanziato 480 mila euro per la messa in sizza di questo tratto della SP 52. (LEGGI QUI) Caserta – Doveva scontare un residuo di pena di tre anni per una violenza sessuale commessa nei confronti di una minorenne a Parma nel 2015, ma per anni ha evitato il carcere ...