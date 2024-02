I volti della battaglia | Contratti di filiera e aiuti concreti per uscire dalla crisi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Uniti dall’amore per il proprio mestiere. Alla protesta, ieri, c’erano anche Mauro e Davide Sarti, padre e figlio agricoltori, che portano avanti l’azienda di famiglia da tre generazioni. "Le imprese agricole non riescono più a fare reddito, perché i costi di produzione sono aumentati in maniera esponenziale – spiega Mauro –. I nostri prodotti hanno un prezzo che non dipende da noi, e che segue gli andamenti del passato. Chiediamo deidiseri, che ci consentano di smettere di produrre al buio, senza un prezzo fisso di partenza. Vogliamoche finiscano nelle mani degli agricoltori, perché queste risorse finiscono in altri mille settori". La lotta degli imprenditori agricoli investe anche le nuove generazioni. "Vorrei che mi garantissero un prezzo al prodotto per cui io possa avere una sicurezza economica e ...