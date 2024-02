I trattori sul palco dell’Ariston | accordo con Amadeus per la terza serata | chi ci sarà tra i 15 agricoltori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Glidi Riscatto agricolo saliranno sulgiovedì 8 febbraio, durante ladel Festival di Sanremo. Alla fine la trattativa si è conclusa con untra i promotori della protesta dei, dopo le diverse aperture da parte del direttore artistico del Festival. La conferma è arrivata dal coordinamento nazionale di Riscatto agricolo, che in una nota spiega di aver «accettato la proposta del direttore artistico del Festival» per essere così accolti in delegazione. Saranno circa 15 i «» che partiranno dal presidio di Melegnano già questa sera per le 20 e in nottata raggiungeranno Sanremo. Le ragioni della protesta Glianticipano che sul ...