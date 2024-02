I The Kolors rivelano come è nato il balletto di Un ragazzo | una ragazza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’INGRESSO DEI CANTANTI QUANTI SOLDI GUADAGNA AMADEUS A Sanremo LE PAGELLE DELLA prima ... ()

Al via la prima serata di Sanremo 2024 . Apre Clara, chiude Il Tre. La chiusura alle 2.15 di notte e i 30 cantanti tutti insieme sono un'impresa ... (ilmessaggero)

Sanremo 2024 - chi veste Mr. Rain e The Kolors : brand vestiti e gioielli

Tornano sul palco del Festival di Sanremo Mr. Rain e The Kolors. Il giovane cantante e la band hanno una schiera di fan pronti a tifare per loro in ... (latuafonte)