I The Kolors portano a Sanremo 2024 Un ragazzo una ragazza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) I Thecantano Ununae puntano al un nuovo tormentone dopo il successo internazionale di Italodisco. «Unincontra una, la notte poi non passa», recita il ritornello, tutti lo canteranno al primo ascolto e il parterre dell'Ariston si alzerà in piedi a ballare. Il brano del gruppo, che torna al festival dopo sei anni (era il 2018 quando presentò Frida), è immediato, arriva dritto al punto, mescola funk, elettronica e disco music per raccontare la prima scintilla di un amore. Serve un’idea Continentale Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane Tu aspetti il treno Io al cellulare Non trovo l’asso da giocare Ma ormai, ai, ai Lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto E lo sai, l’amore non si può cantare ...