I sorteggi della scaletta per la seconda serata di Sanremo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Questa sera su Rai 1 andrà in onda la74esima edizione del Festival di. Amadeus, in conferenza stampa al teatro Ariston, ha messo in piedi una divertente estrazione per definire non solo l'ordine dell'esibizione dei cantanti in gara, ma anche chi li presenterà: per oggi e domani, infatti, ogni artista sarà introdotto al pubblico da un suo concorrente. Dopo ladi debutto di ieri, che è finita intorno alle 2 di notte e conta numeri da record (il 65 per cento di share, non succedeva dal 1995), oggi e domani i trenta artisti si divideranno in due: 15 canteranno questa sera, altri quindici domani. Ad affiancare Amadeus ci sarà Giorgia, che quest'anno festeggia i 30 dalla sua vittoria al festival con "E poi", nel 1994. Gli ospiti...